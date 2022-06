Lancement du club Go Jo-P 92

À l’heure où l’écologie, la cohésion sociale, les territoires où l’économie sont au cœur des enjeux de la France, les JO se placent autant comme une opportunité́ qu’un défi à relever. Les entreprises qui composent le Club Go Jo-P 92 réfléchissent ensemble à des moyens pour exploiter de façon responsable et éthique les opportunités offertes par les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, afin de faire des Hauts-de-Seine un territoire dynamique et attractif.

Un programme complet

Tout au long de l’année, le club organise des événements afin de fédérer toujours plus les entreprises autour de projets d’avenir. Les opérations “Réseau convivialité et attractivité” et “Les entrepreneurs pour le sport” ont lieu chaque trimestre, tandis que “Jeux durables et emploi” se déroule une fois par semestre.

L’adhésion au club

L’adhésion au Go Jo-P 92 est exclusivement réservée aux acteurs économiques du département. Elle prend la forme de contributions aux événements. La participation des entreprises leur offre la possibilité d’élargir leurs réseaux d’affaires, d’accéder aux marchés du Grand Paris avec davantage de facilité, de promouvoir leurs engagements liés au développement durable, à l’insertion et à l’inclusion et de valoriser des sujets tels que le sport, la santé ou la jeunesse.

LES SITES OLYMPIQUES DANS LES HAUTS-DE-SEINE - Deux sites d’épreuves, le stade départemental Yves-du-Manoir, à Colombes, – hockey sur gazon - et Paris La Défense Aréna, à Nanterre, - natation, waterpolo et para natation.

- Quatre sites d’entraînement.

- Treize communes alto-séquanaises désignées comme centres de préparation.

- Trente-deux villes labellisées “Terre de Jeux 2024”.





Les trois objectifs majeurs Placer les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 au cœur de la relance et ainsi, permettre aux entreprises du 92 de dynamiser leurs activités.

Encourager les projets territoriaux, accélérateurs de transition écologique.

Valoriser l’engagement des Hauts-de-Seine (acteurs économiques, territoires, habitants et étudiants) pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.