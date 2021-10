Lancement du CDG Express : le Medef IDF satisfait

Pour le Medef Ile-de-France, « cette annonce ne peut que réjouir les entreprises franciliennes qui demandent, depuis de très nombreuses années, la réalisation d’une liaison ferroviaire dédiée et à haut niveau de performance entre le centre de Paris et l’aéroport de Roissy – Charles-de-Gaulle. Ce projet répondra à la saturation chronique des voies d’accès routières et autoroutières (A1 et A3), ainsi qu’à l’insuffisance fonctionnelle du RER B même modernisé ».

Le Medef Ile-de-France relève avec satisfaction la réaffirmation que la liaison CDG Express « fait partie intégrante du projet de transports pour l’Ile-de-France (Nouveau Grand Paris), présenté dans la feuille de route du Gouvernement le 6 mars 2013 ».