Lancement du Cabinet Nouvelles

Spécialisées en droit de la presse et de la communication (médias, édition, production audiovisuelle, podcasts) et en propriété intellectuelle, Lorraine Gay, Emilie Sudre et Virginie Tesnière ont décidé de mettre en commun leur expertise acquise tout au long d’années de pratique dans des cabinets reconnus, entamant ainsi un nouveau chapitre de leur vie professionnelle. Elles proposent un accompagnement global à leurs clients, allant du conseil au contentieux puisqu’elles ont toutes les trois une solide expérience des juridictions.

Au sujet de la création du Cabinet Nouvelles, Lorraine Gay, Emilie Sudre et Virginie Tesnière ont déclaré : « Nous sommes très fières de nous associer pour proposer à nos clients un accompagnant juridique et judiciaire dans les domaines des médias et de la culture, qui nous passionnent, et dont nous maîtrisons les subtilités. Après nous être formées auprès d’avocats reconnus, nous avons conjointement ressenti l’envie d’entamer un nouveau chapitre de nos vies professionnelles et d’imprimer notre propre marque. Nous souhaitons apporter à nos futurs clients une assistance sur mesure, comme nous le faisons avec ceux qui nous accordent déjà leur confiance ».

Portraits

Lorraine Gay, née en 1977, exerce depuis 20 ans la profession d’avocat. Elle a débuté sa carrière auprès de Thierry Levy avant d’intégrer le cabinet de Henri Leclerc. Elle a ensuite rejoint Richard Malka, dont elle a été l’associée pendant 6 ans. Elle intervient en matière d’édition, de presse écrite, et de production audiovisuelle, pour des professionnels comme pour des particuliers, que ce soit en conseil ou en contentieux.

Emilie Sudre, née en 1979, a exercé 16 ans auprès de Christophe Bigot, dont 5 ans en tant qu’associée. Elle conseille aussi bien les médias et les sociétés de production que les particuliers, en matière de précontentieux et de prévention des conflits liés aux droits de la personnalité : atteinte à la vie privée, au droit à l’image et à la présomption d’innocence.

Virginie Tesnière, qui cumule 20 ans de barreau, a commencé sa carrière d’avocat auprès de Georges Kiejman et de Thierry Marembert en droit d’auteur et droit pénal avant d’intégrer le cabinet de Christophe Bigot dont elle a été l’associée pendant 5 ans. Elle intervient aussi bien en matière de liberté d’expression que de propriété intellectuelle, avec une compétence accrue en droit numérique et des nouveaux médias.