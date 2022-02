Lancement du 2 ème Comité national de suivi de l’université inclusive

Le comité national supérieur de l’université inclusive a fait le bilan, tant quantitatif que qualitatif, des avancées majeures en termes d’accompagnement des étudiants en situation de handicap depuis 2017 et la poursuite des efforts pour un enseignement supérieur inclusif. Le décret du 14 novembre 2021 sur les aménagements des examens et concours, le programme Aspy Friendly mis en œuvre dans 26 établissements au profit de plus de 400 étudiants avec des troubles du spectre de l’autisme, et le lancement de la rubrique « Etudes supérieures » dans la plateforme « Mon Parcours Handicap » ont été particulièrement mis en exergue.

Le comité a ensuite mis l’accent sur le retour des deux groupes de travail initiés lors du 1er comité en avril 2021 portant sur « la continuité de l’enseignement scolaire à l’enseignement supérieur » et « l’accessibilité globale », deux sujets majeurs.

Les deux ministres ont conclu le comité sur la nécessité de mettre en œuvre cinq commissions avec un calendrier défini dans le but de poursuivre la dynamique enclenchée pour fluidifier le parcours des étudiants et rendre l’enseignement supérieur plus accessible, portant sur les thématiques suivantes :