Hauts-de-Seine : lancement des inscriptions des Trophées IDEES 2014

Les entreprises, les associations, les personnes publiques et les collèges ont jusqu’au 14 mars 2014 pour s’inscrire aux Trophées IDEES, organisés par le Conseil général des Hauts-de-Seine. Le dossier d’inscription à remplir pour l’édition 2014 des Trophées IDEES est en ligne sur www.hauts-de-seine.net.

Ce concours est ouvert aux entreprises, associations et personnes publiques. Il favorise l'expérience et l'échange autour de réalisations allant dans le sens d'un développement plus équilibré du territoire. Avec les Trophées IDEES, le Conseil général des Hauts-de-Seine soutient les projets afin d’installer dans la durée les bonnes pratiques tout en mettant en avant le dynamisme et les atouts incontestables des Hauts-de-Seine.

A cette occasion, le Conseil général attribue aux lauréats entreprises et associations une participation financière de 4 000 € et une participation de 2 000 € pour les personnes publiques. Un prix « Innovation Entreprise » est en outre attribué par le jury pour un projet particulièrement innovant d’un montant de 4 000 €. Pour les plus jeunes, les Trophées IDEES Junior valorisent l’implication des collégiens dans leurs démarches allant dans le sens du développement durable, et récompensent des réalisations innovantes et ambitieuses. Ils mettent en avant des démarches citoyennes, invitent au décloisonnement et à l’interdisciplinarité. Ce concours est ouvert à tous les établissements secondaires du 1er degré, publics ou privés sous contrat, du département des Hauts-de-Seine. Un établissement, une classe ou un groupe d’élèves encadrés par un professeur, de la 6e à la 3e peuvent être candidats. Les collèges lauréats seront dotés d’une prime de 3 000 € pour le 1er prix et 2 500 € pour le 2e prix en vue d’organiser une visite en lien avec les projets primés ou d’améliorer leur réalisation.