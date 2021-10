Lancement des candidatures du concours “Créatrices d'Avenir”

Organisé par Initiative Ile-de-France, avec le soutien des principaux acteurs du développement économique et social franciliens et des partenaires privés de premier plan engagés en faveur de la parité dans l'exercice de la responsabilité du développement économique, “Créatrices d'Avenir” « entend à la fois mettre en valeur les femmes qui osent entreprendre et donner l'envie aux autres de se lancer ».



sur Toutes les Franciliennesentrepreneuses intéressées peuvent candidater jusqu'au 30 septembresur www.creatricesdavenir.com

Comme le souligne les organisateurs du concours, « si l'entrepreneuriat des femmes est en plein boom, il existe encore de nombreux freins pour arriver à l'égalité professionnelle dans le champ de la création d'entreprise. Le taux de femmes entrepreneures peine en effet à atteindre les 35 % avec une sous-représentation très forte dans certains secteurs porteurs, innovants, à connotation masculines, ou sur certains territoires ».

Des partenaires engagés Dans le cadre de l'édition 2018 du concours “Créatrices d'Avenir”, Initiative Ile-de-France « s'appuie sur une dynamique collective et partenariale forte à travers l'association étroite de partenaires engagés, et la mobilisation des femmes et des hommes au sein de leur structure, pour valoriser l'entrepreneuriat des femmes ». De grands partenaires institutionnels régionaux soutiennent le concours. La Préfecture de Paris et d'Ile-de-France et la Caisse des dépôts sont engagés depuis la première édition. Cette année encore, ils renouvellent leur soutien financier et opérationnel. Des partenaires privés s'engagent également aux côtés de Créatrices d'Avenir, notamment Groupama Paris Val-de-Loire, la Banque Neuflize OBC, la Caisse d'Epargne Ile-de-France, la Chambre de commerce et d'industrie Paris Ile-de-France, Air France, le ME93, le Mouves, Vià Grand Paris ou encore Maximag.fr.

Six trophées pour valoriser l'audace et la diversité

Cette année encore, Créatrices d'Avenir va récompenser six femmes ayant créé ou repris une entreprise en Ile-de-France, quel que soit le secteur d'activité, lors de la cérémonie de remise des trophées organisée en décembre prochain.

Pour démontrer que les femmes entreprennent là où on ne les attend pas toujours, et aller au-delà des préjugés à leur encontre, Créatrices d'Avenir « s'attachera à valoriser des projets audacieux, porteurs de l'économie de demain dans des domaines tels que l'innovation, l'économie sociale et solidaire, la transition numérique, la transition énergétique, l'économie de partage, l'économie circulaire, la croissance et l'éthique, ou ayant un impact positif sur leur territoire ».

Comme en 2017, les candidatures des 15 finalistes “Créatrices d'Avenir” seront soumises aux votes du public qui élira celle qui lui semble la plus prometteuse.