Lancement de Véligo Location

Île-de-France Mobilités a décidé la mise en place de ce nouveau service public de location longue durée de vélos à assistance électrique « afin d'encourager les Franciliens à tester ce mode de transport dans leurs trajets du quotidien pendant plusieurs mois, puis de déclencher éventuellement l'acte d'achat chez les cyclistes conquis ».

Comme le précise Valérie Pécresse, présidente de la Région et d'Île-de-France Mobilités, « le vélo à assistance électrique dispose d'un potentiel immense. C'est un mode de déplacement écologique et efficace pour se rendre dans les gares ainsi que pour tous les trajets de 5 à 15 km en remplacement de la voiture. En créant Véligo Location, j'ai voulu mettre en place un nouveau service public du vélo électrique, à l'échelle de la Région, complémentaire de l'offre existante. Près de 200 000 Franciliens pourraient découvrir le vélo électrique, et pourquoi pas, s'en acheter un par la suite pour s'en servir dans leur vie de tous les jours. C'est un véritable levier en faveur de la transition écologique ».

Île-de-France Mobilités a désigné le groupement Fluow – constitué de La Poste, Transdev, Velogik et Cyclez – pour la mise en place et l'exploitation de ce nouveau service public pour une durée de six ans.

Avec, à terme, quelque 20 000 vélos mis à disposition dans toute l'Île-de-France, Véligo Location sera le plus large service de location longue de vélos à assistance électrique proposé au monde, pour un budget total compris entre 60 millions et 110 millions d'euros, en fonction du nombre de vélos mis à disposition. Ce service inédit en Île-de-France sera complémentaire avec les services de vélos existantes en free floating (OFO ou Mobike) et en location libre-service comme Vélib', Cristolib (Créteil) ou VélO2 (Cergy-Pontoise).

Ce nouveau service public créé par Île-de-France Mobilités et dont la mise en œuvre opérationnelle est confiée à Fluow, débutera à partir de septembre 2019.

Le tarif régulier sera de 40 euros par mois pour l'usager. Des tarifs réduits sont disponibles sous les mêmes conditions que les tarifs des titres de transports. Les abonnés à un espace Véligo Station bénéficieront d'un tarif réduit à 37 euros au lieu de 40 euros. L'abonnement mensuel pourra être pris en charge par l'employeur à hauteur de 50 %, seul ou en complément de l'abonnement Navigo pour les voyageurs faisant des trajets intermodaux.