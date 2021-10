Lancement de la première coalition d'investisseurs pour une transition juste

Poursuivant l'objectif de promouvoir une transition vers des économies bas-carbone qui soit la plus juste possible, la déclaration d'intention « Investors for a Just Transition » dévoile les objectifs de la coalition d'engagement, ainsi que ses principaux champs d'action sur la finance verte et durable pour les mois à venir.

« La volonté de créer la première coalition d'engagement pour une transition juste découle de multiples constats. Tout d'abord, la transition juste est la condition dela mise en œuvre de l'Accord de Paris : nos objectifs climatiques ne seront atteints que si nous nous assurons que chaque partie prenante de nos sociétés est incluse dans ce processus. Et le secteur financier a un rôle à jouer dans cette démarche en intégrant pleinement la dimension sociale dans ses politiques de financement », explique Jean-Jacques Barbéris, vice-président de Finance for Tomorrow.

A ce stade, la coalition rassemble des gestionnaires et détenteurs d'actifs français (voir logos ci-dessous), et associe à cette démarche des entreprises, des syndicats, des associations, et fournisseurs de données. Elle a un triple objectif :

Encourager les entreprises à intégrer la transition juste à leur stratégie environnementale en dialoguant de manière régulière avec elles ; Promouvoir les meilleures pratiques dans les secteurs d'activité les plus impactés par la transition environnementale ; Faciliter la collaboration entre investisseurs et entreprises.

Afin de maximiser l'impact de leurs actions d'engagement, les membres fondateurs de cette coalition appellent tout investisseur et entreprise à rejoindre l'initiative en vue de son lancement international à la COP26 de Glasgow.