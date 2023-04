Lancement de la construction du collège Joliot-Curie à Bagneux

Après le dépôt du permis de construire à l’automne 2023, les travaux de construction du tout nouveau collège Joliot-Curie devraient débuter en janvier 2025, pour une mise en service à l’automne 2027. Le futur collège comportera une cuisine de production sur place et s’inscrit dans un quartier en plein renouvellement urbain au cœur de la commune et à l’arrivée des lignes de métro 4 et 15 dans la ville.

« Des objectifs énergétiques ambitieux »

« Les travaux du collège font écho à des objectifs énergétiques et environnementaux ambitieux avec la volonté d’atteindre le niveau E3 C1 du label E+/C- (bâtiment à énergie positive et réduction carbone) pour minimiser l’impact du bâtiment et des équipements sur l’environnement », précise le Département.

Le chantier aura recours à des matériaux biosourcés et l’étiquetage A+ des produits et matériaux de construction. Plus de 50 % de la masse totale de déchets générés seront valorisés. Des panneaux photovoltaïques seront installés sur les toits des logements et du préau pour fournir une partie de l’énergie nécessaire au fonctionnement du collège. Les travaux prévoient également la création d’une cour végétalisée.

Dans le cadre d’une démarche novatrice, un collège provisoire réutilisable et biosourcé sera réalisé par le Département sur le site de l’ancienne école maternelle Chateaubriant, mis à disposition par la ville de Bagneux pour accueillir les collégiens pendant toute la durée des travaux.