Lancement de la Compliance League

A la tête de la Compliance League on retrouve Maîtres William Feugère (fondateur de la legaltech Ethicorp) et Richard Willemant, tous deux spécialisés en droit des affaires depuis de nombreuses années.



Anticorruption, RGPD, ... plus de 70 % des entreprises ne sont pas prêtes et constituent des cibles faciles (selon une étude Ethicorp - AFJE). Elles s'estiment à tort « assez » protégées et subissent en réalité de plein fouet les crises issues des manquements, détournements, intrusions dont elles sont victimes, comme des contrôles et poursuites à leur encontre.



Avec une équipe constituée de fins experts du conseil et de la défense, de l'entreprise et du dirigeant, qui connaissent les exigences des autorités de contrôle, la Compliance League propose un accompagnement sur-mesure en ‘mode global' : l'entreprise lui confie sa démarche compliance complète, de l'analyse initiale aux livrables.



Elle peut aussi intervenir ponctuellement pour accompagner la stratégie, guider et sécuriser les équipes étape par étape, ou faire des interventions de due diligence (fusions-acquisitions, contrats), en lien avec les autres conseils de l'entreprise, pour sécuriser leurs opérations selon les normes de la CNIL et de l'AFA.

Elle peut aussi « se positionner en commissariat au droit comme il existe le commissaire aux comptes, pour assurer un contrôle externe impartial & indépendant des processus mis en place par les équipes internes ou externes, avec un reporting destiné à l'entreprise, ses actionnaires ou partenaires ».