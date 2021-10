Lancement de la 8e édition de Top Métier Hauts-de-Seine

Ce forum, destiné aux jeunes à partir de 13 ans, p erm ets de mettre en si tuation des prof essionnels de tous horizons pour conseiller et faire découvrir au p ublic les nombreuses professions. Les internautes peuvent avoir la primeur des 400 fiches métiers réparties par secteurs d'activités prése ntes sur le site web , qui présentent les missions, les compétences, les formations et les rémunérations. Il est possible de visionner également des interviews de professionnels qui racontent leur parcours et leur quotidien.

Pour accéder au programme complet, une visite sur le officiel du forum s'impose : topmetier.hauts-de-seine.net . Il est conseillé de créer un badge un badge « coupe-file » p our accéder plus facilement au forum sans faire la queue.