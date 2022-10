Lancement de la 5ème édition du Curious Lab’

Marie-Pierre Limoge, vice-présidente du département des Hauts-de-Seine en charge de l'économie sociale et solidaire, de la formation et de l'alternance a lancé la 5ème éditiondu Curious Lab’. Pour la première fois, le Département met également au défi les étudiants sur la problématique de la participation de la jeunesse à la vie publique.

L’intelligence collective pour soutenir et accompagner les communes

Initié en 2019, le Curious Lab’ témoigne de la volonté du Département de soutenir et accompagner les communes pour rendre leur territoire plus innovant et collaboratif. Ce dispositif met en relation des communes et des étudiants pour apporter des solutions concrètes sur des problématiques variées : aménagement, démocratie locale, économie, action sociale, mobilité, fonciers, culture et tourisme. Ces projets vont de la mise en place d’outils de smart city à des réflexions sur des sujets sociaux ou environnementaux. Depuis la création du Curious Lab, 71 défis ont été proposés aux étudiants par les 24 communes participantes.

100 000 € pour financer 8 projets du Curious Lab’

Le Département consacre un budget de 100 000 euros à cinq villes du Curious Lab pour contribuer à financer 8 projets issus d’éditions précédentes et ainsi concrétiser leur mise en œuvre dès 2023. Ces projets concernent les communes de Chaville, Issy-les-Moulineaux, Levallois- Perret, Puteaux et Suresnes.

Synergie collaborative autour de projets innovants

En 2022, onze communes des Hauts-de-Seine ont rejoint le Curious Lab’ avec la volonté de créer cette synergie collaborative autour de 21 challenges. Cette année, le Département se joint aux communes pour proposer un défi sur la participation de la jeunesse à la vie publique. Les six écoles partenaires sont l’IESEG, l’Institut Français de Géopolitique, l’IUT de Sceaux, l’Université Paris Nanterre, l’ESILV du Pôle Léonard de Vinci et de l’IRIS de Montrouge.

Les étudiants d’écoles partenaires mettent ainsi leur créativité au profit d’une réflexion commune avec les villes et leurs élus pour découvrir les métiers de la fonction publique et les différentes administrations. Véritable laboratoire d’intelligence collective, le Curious Lab’ s’est illustré par plusieurs récompenses nationales comme les Trophées Innov’Actueurs (2020), les Prix Territoriaux (2020) et le Prix Territoria (2019).