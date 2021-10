Lancement de la 4ème édition du

Bertrand Delanoë, maire de Paris, lancera le 4 juin prochain la quatrième édition en présence de Jean-Louis Missika, adjoint chargé de l'innovation, de la recherche et des universités, et de Cédric Villani, directeur de l'Institut Henri-Poincaré et professeur à l'université Claude Bernard Lyon 1, médaille Fields 2010 .

Cette année, les salons d'honneur de l'Hôtel de Ville sont aménagés pour mettre en valeur les jeunes chercheurs lauréats des appels à projets de la Ville de Paris, ainsi que les Instituts de recherche et établissements d'enseignement supérieur qui ont bénéficié des investissements de la Ville depuis 2008.

Une trentaine de stands accueilleront les équipes lauréates et les représentants des écoles, instituts et grands projets immobiliers universitaires.