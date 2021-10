Lancement de la 3e édition du Salon Carrières et Formations à Lyon

Se former tout au long de la vie est un droit et une réalité, tant pour les salariés que pour les demandeurs d'emploi. Pour tout savoir sur les aides et les dispositifs de formation en fonction des situations, le salon Carrières et formations s'adresse à ceux qui souhaitent évoluer dans leur travail, construire un projet professionnel ou se réorienter pour mieux s'épanouir.