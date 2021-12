SOUTIEN A L'ENTREPRENEURIAT Lancement de la 3e édition du concours d'entrepreneurs CréArgenteuil

Argenteuil, 1re ville du Val-d’Oise et 3e d’Île-de-France, confirme sa position de territoire innovant et dynamique, facilitateur de création d’entreprise et révélateur de talents, en lançant la 3e édition de CréArgenteuil.

© DR - Ouverture de l'édition 2020 du concours CréArgenteuil par le maire de la commune Georges Mothron, président de l'EPT Boucle Nord de Seine.