Lancement de la 2ème promotion de l’Accélérateur Construction

Grâce à l’Accélérateur Construction, lancé par la DGE et Bpifrance, trente-six petites et moyennes entreprises (PME) à fort potentiel de croissance, implantées sur tout le territoire français, bénéficieront d’un accompagnement durant 18 mois, soutenues par le Conseil national de l'industrie, la Banque des Territoires, le Batimat, le pôle de compétitivité Fibres Energivie et l’Agence des Economies Solidaires.

Ce programme d’accompagnement s’adresse aux entreprises de 10 salariés à 250 employés réalisant un chiffre d’affaires compris entre 2 et 100 millions d’euros. Il est accessible aux entrepreneurs dont l’entreprise fait partie de la filière de construction : industriels de la construction, entreprises du BTP et entreprises de services adressant le secteur.

Un programme adapté à leurs besoins

Les dirigeants bénéficieront d’un accompagnement intensif adapté aux enjeux spécifiques de croissance et de structuration des petites et moyennes entreprises, alliant conseil, formation et mise en relation avec notamment :

Conseil : réalisation par un consultant d’un premier diagnostic pour identifier les axes prioritaires de croissance et accès à des modules de conseil dédiés ;

Formation : participation à six séminaires coconstruits avec l'École polytechnique sur des thématiques ciblées, à des ateliers permettant aux entreprises de renforcer leurs compétences et nourrir leurs réflexions stratégiques ainsi que des formations en e-learning, des autodiagnostics et des webinaires réunissant des experts de la filière ;

Mise en relation : accès privilégié aux réseaux d’entrepreneurs et de partenaires de Bpifrance, événements de mise en relation et organisation de six journées dédiées aux dirigeants accélérés de la Filière Construction.

« Grâce à ce programme, nous continuons à accompagner ces entreprises dans leurs problématiques de développement, en tenant compte des grands défis que la filière doit relever. L’Accélérateur s’inscrit pleinement dans la stratégie de Bpifrance d’accompagner toutes les entreprises, quelles que soient leurs tailles, dans leur croissance et leur rebond », déclare Guillaume Mortelier, directeur exécutif en charge de l’Accompagnement chez Bpifrance.

« Les entrepreneurs et dirigeants de PME sont les hommes et les femmes qui permettront au secteur du bâtiment et de la construction de réussir sa transformation digitale et environnementale, c’est eux qui fourniront et mettront en œuvre les solutions ; ils occupent donc une place de premier plan, il est donc naturel de les soutenir et de les accompagner dans ces transformations, tel est le rôle de l’accélérateur construction de Bpifrance et ses partenaires, Batimat et Le mondial du Bâtiment sont engagés à leur côté et je me réjouis de ce succès et souhaite la bienvenue à la promotion 2. », déclare Guillaume Loizeaud, directeur Division Construction, RX France.

Trois axes d’action

Dans la lignée de l’étude menée par Bpifrance en 2019 intitulée « la Matrice Demain », la promotion 2022 aura pour objectif de répondre aux grands enjeux de transformation de la filière construction que sont adapter sa stratégie et ses leviers opérationnels, accroître sa productivité par l’innovation, entreprendre et structurer sa transition vers le bas carbone et, plus largement, vers une faible empreinte écologique.

Ces trois axes constitueront le fil rouge du programme, que les dirigeants accélérés auront l’occasion d’étudier tout le long de ce dernier, avec les intervenants de l’Ecole polytechnique, son partenaire.

Avec ce dispositif, la DGE et Bpifrance soutiennent le secteur de la construction dans un contexte d’incertitude géopolitique et se mobilisent pour qu’il s’inscrive dans une trajectoire zéro carbone à horizon 2050 et dans l’objectif d’imperméabilisation nette zéro des sols. Les deux acteurs souhaitent également aider le développement des entreprises sur une vision nouvelle de la filière, notamment le bâtiment numérisé, durable et inclusif.