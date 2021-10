Lancement de la 19ème édition du Concours Talents des cités

Créé sous l'égide du ministère chargé de la Ville et du Logement et de Bpifrance, le concours Talents des Cités a été créé pour valoriser les initiatives et les réussites entrepreneuriales dans les quartiers prioritaires de la ville. La 19e édition du concours est officiellement lancée et les candidats ont jusqu'au 31 juillet pour déposer leur candidature et espérer devenir les prochains Talents des Cités 2020.

Véritable temps fort de l'ambition « Entrepreneuriat pour tous », ce concours récompense et fait connaître une trentaine de créateurs d'entreprises. L'Agence nationale de la cohésion des territoires, France Télévisions, Radio France, le Club du XXIe siècle et le Club d'anciens lauréats du concours soutiennent cette dynamique organisée dans toute la France par BGE en lien étroit avec le réseau de directions régionales de Bpifrance.

Les réussites entrepreneuriales mises à l'honneur

Repérer, récompenser et accompagner les réussites entrepreneuriales issues des quartiers prioritaires de la ville, tels sont les objectifs poursuivis par ce Concours. En cette période de crise, où de nombreux entrepreneurs sont en difficulté, notamment dans les quartiers fragilisés, récompenser les initiatives audacieuses, souligner les réussites et les rebonds, donner un coup de pouce pour encourager ceux qui font vivre leur territoire est un acte symbolique qui a du sens.

Conditions de participation

Peuvent participer tout candidat résidant en quartier prioritaire de la ville, ayant installé une entreprise ou ayant le projet de le faire. Le candidat doit être suivi par un organisme d'accompagnement ou de financement à la création d'entreprise. Les candidats seront ensuite évalués sur leur parcours, leur motivation, leur profil entrepreneurial et sur la viabilité économique et l'impact de leur activité sur le quartier.

Pour participer, les candidats doivent se rendre avant le 31 juillet prochain sur la plateforme de candidatures https://talentsdescites.plateformecandidature.com/. Deux lauréats par région seront sélectionnés au cours de l'été, selon les deux catégories suivantes :

- Création, pour les créateurs d'entreprises ou d'associations lancées il y a moins de trois ans ;

- Emergence, pour les porteurs de projet ou d'idée qui souhaitent lancer une activité.

Un jury national récompensera le 1er octobre prochain cinq lauréats nationaux.

Des dotations à la clef

Les lauréats régionaux de la catégorie Création se verront remettre une dotation de 2 000 euros, ceux de la catégorie Emergence, une dotation de 1000 euros.

Les lauréats nationaux recevront des dotations monétaires pouvant aller jusqu'à 7 000 euros ou une campagne de visibilité média.