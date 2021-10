Lancement de la 15e édition du Concours de l'Entreprise Exemplaire et innovante

Les projets doivent appartenir à l’une des catégories suivantes :

Émergence : projets nécessitant une phase de maturation et de validation technique, économique et juridique (entreprises en pré-incubation, jeunes pousses, etc.)

Développement : projets portés par une entreprise de moins de 3 ans.

Innovation : projets innovants portés par une entreprise de plus de 3 ans, visant à diversifier l’activité de celle-ci, d’optimiser ses compétences et/ou d’ouvrir son marché.

Cette 15eédition connaît quelques modifications notamment au niveau des modalités, puisque les dirigeants des entreprises candidates doivent avoir entre 18 et 40 ans et les critères de l’exemplarité de l’entreprise sont d’avantage mis en avant, implication de l’entreprise ou de ses collaborateurs dans les actions citoyennes, politique RSE, bien être au travail, impact de l’entreprise sur son territoire, etc .... Depuis la création du C2EI, plus de 60 entreprises exemplaires et innovantes ont ainsi été récompensées. Les dossiers de candidature doivent être déposés avant le jeudi 1er octobre prochain.