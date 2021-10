Lancement de la 10e édition de « Créatrices d'Avenir »

Le Concours organisé par Initiative Ile-de-France, lance le top départ des candidatures parmi lesquelles sera sélectionnée la « Créatrice d'Avenir » ainsi que les cinq créatrices marquantes de l'année 2020. Ces dernières bénéficieront, outre d'une visibilité médiatique, de 60 000 euros de dotation globale, dont 30 000 euros en numéraire et 30 000 euros en accompagnement ou en nature délivrés par les partenaires du concours (mise en réseau, formation, rendez-vous expert, billets d'avion pour de la prospection à l'international...).

Un soutien nécessaire dans le contexte actuel

« Créatrices d'Avenir » épaule les dirigeantes d'entreprises de la Région, les valorise dans leur décision d'entreprendre et donne l'envie aux autres de se lancer.

Au cours des six mois suivant le lancement de l'appel à candidatures, les candidates ont bénéficié de l'accompagnement du réseau Initiative Ile-de-France, à travers une expertise de leur projet, une mise en réseau et un accompagnement au financement, des aides particulièrement précieuses en cette période de crise sanitaire et économique.

« Avant même le dépôt de leur candidature, les créatrices sont conviées à des réunions d'information sur leurs enjeux et les aides mobilisables. Celles qui le souhaitent sont ensuite accompagnées par les plateformes Initiative pour formaliser leur projet à travers le dossier de candidature (...). Enfin, tous les projets non sélectionnés par le jury sont orientés vers les plateformes ou nos partenaires pour poursuivre leur accompagnement ou lever des financements.», explique Loïc Dupont, président d'Initiatives Ile-de-France.

Valoriser l'audace et la diversité de l'entrepreneuriat féminin

La cérémonie des trophées, qui se tiendra en décembre prochain, récompensera six femmes ayant créé ou repris une entreprise en Ile-de-France, dans cinq catégories :

• « Audace », dédiée aux femmes ayant créé une entreprise dans un secteur non-traditionnellement féminin ;

• « Entreprise responsable », pour celles ayant créé une entreprise conciliant activité économique et RSE ;

• « Innovation », dédiée aux femmes ayant créé une entreprise s'inscrivant dans une démarche innovante au sens large ;

• « Quartier », pour les femmes issues d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ayant créé une activité ;

• « Savoir-faire », dédiée à celles ayant créé une entreprise mettant à l'honneur une technique de fabrication, de réparation, de transformation ou de prestation de services relevant de l'artisanat.

Les projets des 15 finalistes « Créatrices d'Avenir » sélectionnés en octobre seront soumis sur les réseaux sociaux, du 13 au 20 novembre 2020, au vote du public qui élira celle qu'il estime être la plus prometteuse. Enfin, un jury se réunira le 23 novembre 2020 pour désigner les lauréates des cinq catégories ainsi que la « Créatrice d'Avenir 2020 ».