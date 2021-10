Lancement de l'opération « Les avocats prennent La Défense »

Lundi 5 octobre, Daniel Goupillat, président de la Chambre de métier et de l'artisanat (CMA) du 92, Patrick Ponthier, président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) du 92, et Edith Douris-Allanou, directrice régionale Hauts-de-Seine de la BRED, ont inauguré au Centre de conférence Cœur Défense l'événement organisé par le barreau des Hauts-de-Seine « Les avocats prennent La Défense », aux côtés du bâtonnier en exercice de l'Ordre des avocats des Hauts-de-Seine Vincent Maurel et du bâtonnier élu Michel Guichard.

Durant ces trois jours, les avocats de ce barreau proposeront, avec la CMA du 92, la CCI du 92 et la BRED, des consultations sur tous les thèmes du droit et animeront des ateliers juridiques, aux côtés de témoins, qui témoigneront de leur expérience.

L'objectif est de placer l'avocat au cœur de la cité et de rappeler qu'il est aussi le conseil au quotidien des entreprises et des particuliers, dans tous les domaines de leur vie, tant professionnelle que personnelle.

Comme le rappelle Vincent Maurel, « On ne pense à l'avocat que lorsque l'on est face à la justice ou pour affronter un contentieux. Or les avocats sont des professionnels du droit capables d'appréhender toutes les problématiques juridiques et fiscales, quelle qu'en soit la cause, dans le cadre ou non d'un contentieux. ».

« Les gens pensent que l'avocat est cher. Son travail doit bien entendu être rémunéré, mais il sait s'adapter à son client. Il est plus qu'accessible.», ajoute Michel Guichard, son successeur qui prendra les rênes du barreau le 1er janvier prochain.

Programmation

Le lundi 5 octobre, quatre consultations sont organisées sur le thème « Passer la crise » :

- De 8h30 à 09h30 : consultation intitulée « l'avocat, partenaire de votre quotidien » ;

- De 12h15 à13h15 : consultation intitulée « éviter le dépôt de bilan » ;

- De 13h30 à14h30 : consultation intitulée « penser le conflit autrement » ;

- De 17h00 à 18h00 : consultation intitulée « la gestion de crise en entreprise avec mon avocat ».

Mardi 6 octobre, la journée aura pour thématique « Entreprendre », avec :

- De 08h30 à 09h30, une consultation intitulée « définir sa stratégie de financement pour son entreprise » ;

- De 12h15 à 13h15, une consultation intitulée « mon bail commercial » ;

- De 13h30 à 14h30, une consultation intitulée « je choisis ma structure et mes associés » ;

- De 15h45 à 16h45, une consultation intitulée « étudiant et entrepreneur » ;

- De 17h00 à 18h00, une consultation intitulée « acquérir à tout/quel prix ? ».

Enfin, le 7 octobre, quatre consultations seront données sur le thème « Rester humain » :

- 08h30-09h30 : Télétravail ;

- 12h15-13h15 : Handicap et droit pour enrichir l'entreprise ;

- 13h30-14h30 : Entreprendre en protégeant sa famille et ses biens personnels ;

- 17h00-18h00 : Le RGPD.