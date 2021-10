Lancement de l'édition 2020 de la Semaine pour la qualité de vie au travail

Pour l'édition 2020, la Semaine pour la qualité de vie au travail, initialement créée par le réseau composé de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) et de ses agences régionales (Aract) il y a 17 ans, revient sur les enseignements de la crise en matière d'organisation du travail, de relations sociales et de prévention et propose des pistes de réflexion pour accompagner la reprise d'activité et mieux travailler à l'avenir.

Tout au long de la semaine, le réseau Anact-Aract proposera gratuitement des webconférences, des web-échanges (échanges de pratiques en ligne), des podcasts ainsi que des récits, visant au partage de témoignages et de pratiques d'entreprises.

Le réseau publiera également les résultats des deux consultations en ligne réalisées pendant le confinement, l'une étant sur le télétravail contraint, comptant 8 675 répondants du 8 mars au 10 mai, et l'autre sur le travail sur site, comptant 834 répondants du 20 avril au 25 mai.

« Pendant cette 17ème semaine, nous proposons de prendre un temps pour discuter des actions menées et à mener dans ce contexte complexe de crise. Nous réunissons dans ce but une pluralité de points de vue - manageurs, représentants du personnel, DRH... - pour penser collectivement, les conditions de la reprise et, à plus long terme, des modes de fonctionnement et d'organisation durables. », a commenté Matthieu Pavageau, directeur technique et scientifique de l'Anact.

Programmation des webconférences

La prochaine webconférence se tiendra le 17 juin 2020, à 11h, sur le thème « Quels rôles et fonctionnement du CSE pendant la période de crise ? ».

Cette webconférence propose d'identifier à partir de témoignages de membres de direction et d'élus, des pistes pour concilier la reprise ou la poursuite d'activité post-confinement et la santé au travail en s'appuyant sur le CSE.



Le même jour, à 14h, une webconférence, organisée avec le soutien d'Acteurs Publics et de MGEN, aura pour thème la fonction publique et comment poursuivre l'activité en temps de crise et améliorer le travail demain ?

Deux autres webconférences sont programmées le 18 juin. La première, à 14h30, abordera la question de la régulation de la charge de travail en période de crise. Qu'il s'agisse de surcharge ou sous-charge, la crise sanitaire a affecté la charge de travail de nombreux salariés. Cette webconférence abordera les différentes dimensions de la charge de travail et les moyens pour la planifier, la suivre et la réguler - notamment dans des contextes de forte variabilité de l'activité.

La seconde, prévue à 17h, aura pour thème « Covid-19 : 5 questions clés pour manager à l'heure de la reprise ». L'objectif est d'identifier, grâce aux témoignages de dirigeants de PME, des repères et pistes d'action pour répondre à cinq questions qui se posent avec acuité aux manageurs, pour permettre une reprise de qualité.

Le programme complet est disponible sur semaineqvt.anact.fr