Lancement de l'association CAC Indemn'

L'association CAC Indemn' a pour objet d'obtenir réparation du préjudice subi par les commissaires aux comptes (CAC) à l'occasion de la promulgation de la loi Pacte qui relève les seuils d'audit légal. Très engagée dans ce combat, la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes (CRCC) de Paris de Paris participe à cette action.

Pour Olivier Salustro, président de la CRCC de Paris et membre du collectif CAC en mouvement qui réunit 17 chambres régionales, « il faut absolument évaluer dans quelle mesure on va être touché par cette remontée des seuils absurde et incohérente par l'analyse de son portefeuille clients ».

Les CAC doivent ainsi anticiper les effets néfastes de ce relèvement des seuils qui va entraîner la perte de 150 000 mandats sans se voiler la face, et tenter de se faire indemniser la perte de valeur de la clientèle, la perte de clients et de revenus et le coût de restructuration de leurs cabinets.

« L'objectif de l'association est d'apporter des réponses et des solutions concrètes aux confrères impactés par la loi Pacte, les aider à mener leurs procédures d'indemnisation et d'obtenir une juste réparation devant le tribunal administratif », précise Laurent Dupas, secrétaire de la CRCC de Paris et délégué titulaire au conseil national.

« On compte sur vous pour adhérer et faire force pour avoir une chance d'être crédible et reconnus devant les juridictions », lance-t-il à ses confrères en leur montrant les bulletins d'adhésion mis à disposition.