Lancement de France Design Week

Placée sous le parrainage du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance et de la ministre de la Culture, l'édition 2021 de France Design Week a labellisé 350 événements (expositions, conférences, visites de studios de design, portes ouvertes, ateliers...) impliquant une pluralité d'acteurs : écoles, organismes de promotion du design, studios, agences et entreprises. L'édition de 2020 avait rassemblé plus 200 000 personnes.

« Le design est un formidable levier de croissance, d'innovation par les usages, mais aussi de différenciation des produits et des services. A l'heure de la relance industrielle, c'est un moyen efficace de gagner des marchés par la compétitivité hors prix et de se différencier par l'originalité. Aussi, je salue l'organisation de France Design Week, qui permettra de valoriser l'ensemble de l'écosystème, encore méconnu et pourtant si riche en écoles, en réseaux et en projets, et de mieux faire connaître ces démarches aux PME », commente Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie.

France Design Week met à l'honneur le design sous toutes ses formes, en France et à l'étranger (notamment en Pologne et Corée du Sud). Cet événement majeur pour l'écosystème du design sera suivi de la première réunion du bureau du nouveau Conseil national du design.