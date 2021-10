Lancement d'une souscription pour restaurer la cité d'artistes La Ruche

Pour ce chantier qui doit démarrer début 2021, 1,9 million d'euros sont quasiment assurés sur les 3 millions nécessaires. La rénovation de l'immeuble redonnera tout son lustre à ce lieu de rendez-vous des artistes du début du XXe siècle, situé près de la Porte Brancion, dans le Sud de Paris. L'immeuble Fernand Léger de 1 600 m2 – ainsi nommé parce que le plasticien y a travaillé – compte une vingtaine d'ateliers que louaient des artistes et une salle d'exposition. Vice-président de la Fondation, l'artiste de rue, Ernest Pignon-Ernest, qui vit à la Ruche, a retracé l'histoire de ce site construit en 1902 avec des matériaux récupérés sur le site de l'Exposition universelle de 1900 et dont on avait voulu faire "un phalanstère d'artistes".

Les peintres ou sculpteurs Ossip Zadkine, Marc Chagall, Chaïm Soutine, Fernand Léger, Alexander Archipenko, Henri Epstein l'ont fréquenté. De même que des écrivains et des poètes : Max Jacob, Blaise Cendrars, Guillaume Apollinaire... Dans les années 1950 et 1960, elle est à l'abandon, le sol jonché de carcasses de voitures, avant d'être sauvée in-extremis de la démolition, grâce à une mise de fonds de la famille Seydoux. D'autres cités d'artistes ont été démolies à cette époque.

La Ruche a déjà été dotée de 300 000 euros par la Mission Bern et de 500 000 euros par l'entreprise Gecina, un des mécènes de la Fondation du patrimoine. Les collectivités (Etat, région, ville) se sont dites prêtes à apporter plus d'un million d'euros. Un premier chantier en 2010 avait permis la rénovation de sa rotonde.