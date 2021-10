Lancement d'une plateforme d'écoute pour les professionnels du chiffre

Le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables (CSOEC), la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) et la Cavec viennent de mettre en place, avec le concours de l'association Amarok Assistance, un dispositif d'écoute et de soutien gratuit et confidentiel pour les professionnels du chiffre en difficultés.

@ DR