Lancement d'une plateforme d'accords collectifs dédiée aux PME et ETI

Créée par l'avocate en droit du travail Nathalie Attias, la plateforme mesaccordscollectifs.com promet aux dirigeants et responsables RH de générer des projets d'accords collectifs d'entreprise en seulement 10 minutes et d'amorcer un dialogue social durable. Un outil pratique qui tombe à pic en cette période de crise où de nouvelles modalités de travail doivent être mises en place afin de maintenir l'activité économique des entreprises.

« La négociation collective est une obligation légale du chef d'entreprise », rappelle Maître Nathalie Attias. « Pourtant, de nombreuses TPE-PME ne négocient pas d'accords collectifs et s'exposent à des sanctions qui peuvent être très lourdes. C'est pourquoi nous avons créé mesaccordscollectifs.com », poursuit-elle.

Se conformer à une obligation légale

Créée par des avocats et des juristes d'entreprises, cette plateforme permet aux entreprises d'amorcer facilement leurs négociations avec les représentants du personnel. Elle leur propose ainsi de générer rapidement et en toute sécurité juridique des projets d'accords d'entreprise et d'être accompagnées, depuis la phase de leur négociation jusqu'à leur publication, sur la plateforme en ligne de la Direccte.

Membre du Conseil de l'Ordre du barreau de Paris, et à la tête du syndicat des Avocats conseils d'entreprises (ACE Paris) depuis début 2019, Nathalie Attias a toujours eu à cœur de faciliter la vie des dirigeants sur les différentes questions de droits des affaires et de droit social.

Dans cette période délicate où ces derniers souffrent grandement de l'impact de la crise sanitaires de la Covid-19, l'avocate souhaite améliorer et surtout développer rapidement le dialogue social, dont la nécessité est indéniable.

« La crise que nous traversons a démontré la nécessité de discuter avec les représentants du personnel, par exemple pour organiser l'activité partielle ou le télétravail. Mais l'essentiel reste à faire car maintenant il faut mettre en place les mesures nécessaires au maintien de l'activité économique des entreprises et rien de sera possible sans négocier avec les élus », considère l'avocate.

Les réformes sociales qui se sont succédé partent du principe que la négociation collective doit se situer au plus près de l'entreprise et ont consacré une grande liberté de négociation aux dirigeants qui peuvent établir un cadre en dialoguant directement avec leurs salariés.

En confèrent à l'accord d'entreprise la primauté sur l'accord de branche dans certains domaines, les ordonnances du 22 septembre 2017 ont ainsi marqué un coup d'accélérateur avec le passage d'un droit du travail à dominante légale à un droit du travail à dominante conventionnelle.

10 minutes pour se lancer

La plateforme mesaccordscollectifs.com a été voulu comme un outil simple et intuitif qui répond de façon efficace et pratique à l'obligation de négociation collective des entreprises sur les conditions de travail et de l'emploi ainsi que sur les garanties sociales des salariés.

« Concrètement, comment ça marche ? C'est très simple. Vous remplissez un questionnaire qui vous délivre un diagnostic gratuit, vous informe sur vos obligations, dresse un état des lieux de la situation sociale de votre entreprise et vous aide à définir les actions prioritaires. Et tout ça en moins de 10 minutes ! », lance Nathalie Attias.

Pour faire ce diagnostic rapide puis rédiger des accords collectifs personnalisés adaptés à son entreprise et ses salariés, il suffit au dirigeant ou au responsable des ressources humaines, soit de s'abonner à la plateforme, soit de commander un acte à l'achat. Les prix sont compétitifs et varient en fonction de la taille de l'entreprise. En plus, si l'utilisateur le souhaite, il pourra toujours faire appel à un avocat pour obtenir de l'aide.