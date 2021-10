Lancement d'une opération solidaire en soutien aux entreprises productrices françaises

Pour soutenir les entreprises françaises victimes des conséquences de la crise tant économique que sanitaire actuelle, Origine France Garantie s'associe à Tudigo, premier site de crowdfunding au service des TPE et PME françaises, pour lancer une opération solidaire, construite autour de trois actions concrètes, pour aider les entreprises françaises, pour être acteur de la relance économique, pour sauver les emplois et les savoir-faire et privilégier les circuits courts.

Mobilisation solidaire

Les entreprises qui produisent en France et qui sont fortement impactées par cette crise sanitaire devenue, au fil des jours, économique sont aussi celles qui seront les premières à relancer l'économie nationale. Pour ce faire, le maintien de la production et des emplois est essentiel.

L'objectif de cette opération est d'apporter un soutien financier rapide aux entreprises qui produisent en France, parallèlement aux mesures gouvernementales prises en leur faveur, grâce à des fonds d'urgence, déblocables immédiatement. Les consommateurs peuvent ainsi participer simplement et efficacement à la mobilisation citoyenne et s'investir, à leur échelle, en achetant, prêtant ou en faisant un don.

« Aujourd'hui, nous lançons un appel à tous les citoyens français. Nos entreprises françaises ont besoin de vous pour sortir de cette terrible crise qui les frappe de plein fouet. Elles ont besoin de votre soutien pour sauver les emplois de leurs salariés, elles ont besoin de vous pour sauvegarder sur notre territoire des savoir-faire uniques, elles ont besoin de vous pour continuer d'écrire leur histoire, parfois centenaire », explique Yves Jégo, président fondateur de la certification Origine France Garantie.

« Il est crucial d'alerter et d'agir dès maintenant. Soutenir ces entreprises, c'est agir. Agir pour la sauvegarde du savoir-faire français, pour le maintien des emplois, pour le dynamisme de nos régions. », ajoute Alexandre Laing, co-fondateur et président de Tudigo.

Modalités de participation

Pour participer à cette opération solidaire, les citoyens doivent se rendre sur la page dédiée à celle-ci, sur le site internet de Tudigo. Ils pourront alors choisir entre les trois possibilités proposées.

La première est la proposition d'achat : « Je soutiens les fabricants et commerçants qui produisent en France en commandant ou en pré-commandant mes produits dès maintenant. ».

Avec plus de 60 produits d'une quinzaine de marques déjà disponibles sur la plateforme, les consommateurs peuvent redécouvrir des produits emblématiques du « fabriqué en France », tels que les couteaux Laguiole, les chaussettes d'Archiduchesse ou encore les ustensiles Tournabois, mais aussi faire connaissance avec la nouvelle génération d'entrepreneurs et leurs produits tendance : les montres Routine, les vêtements en lin de Spl!ce, les baskets de Jules et Jenn ainsi que les robes de mariée Christelle Vasseur.

Seconde proposition offerte aux consommateurs, le prêt, en sélectionnant sur le site « Je soutiens les entreprises en prêtant de l'argent dès 100€, pour les aider à passer cette période difficile / d'incertitude. ». Les Français peuvent ainsi investir de manière sûre dans les entreprises qui fabriquent vraiment en France et qui en apportent la preuve. Le taux sera fixé librement par l'entreprise, entre 0 et 5%, et sera valable pour les entreprises ayant deux bilans ou projets de bilan arrêtés pour 2019.

Enfin, les consommateurs pourront choisir le don, en sélectionnant « Je fais un don aux entreprises Origine France Garantie pour soutenir les entrepreneurs français en grandes difficultés. ». L'intégralité des fonds collectés sera reversée aux entreprises dont des produits sont certifiés Origine France Garantie et qui rencontrent des difficultés, après avis favorable du Conseil d'administration de l'association chargé de la redistribution des fonds en fonction du montant total de la collecte. A ce titre, il se réunira, par téléphone, à chaque pallier de 10 000 euros collectés.

« Cette crise nous montre combien nous avons besoin de productions locales et de circuits courts. Nous voyons bien aujourd'hui que quand nous sommes dépendant de pays lointains les crises nous atteignent plus vivement et beaucoup plus brutalement qu'on ne pouvait l'imaginer, alors sauvons nos entreprises pour construire une économie plus juste », conclut Yves Jégo.