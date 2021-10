Lancement d'une nouvelle collecte nationale des Restos du Cœur chez Lidl

Le partenariat qui unit Lidl et les Restos du Cœur depuis 2011 s'est considérablement renforcé en 2016. Depuis, Lidl mobilise toute l'année l'ensemble de ses collaborateurs et clients en reversant la moitié de la somme issue de la vente de ses cagettes « Zéro Gaspi » à l'association.

Pendant la Collecte Nationale, Lidl est la seule enseigne à prendre à sa charge une remise de 15 % sur une sélection de produits, dans la limite des stocks disponibles. Cette initiative permet d'encourager les clients à collecter pour le bénéfice des personnes accueillies par l'association.

Des résultats concrets pour soutenir les projets locaux

Malgré un contexte de Collecte Nationale difficile en 2020, les mesures déployées par les équipes Lidl et la générosité des clients de l'enseigne ont permis à périmètre constant (soit une action auprès de 70 antennes départementales de l'association) la collecte de 530 tonnes de denrées en 2020.

Tout au long de l'année, l'opération « Zéro Gaspi » à quant à elle permis à l'association de financer divers projets locaux (achats de véhicules, équipements, rénovations de locaux, etc). Depuis 2016, ce sont 7 millions d'euros qui ont été reversés aux Restos du Cœur grâce à l'opération « Zéro Gaspi » soit 14 millions de cagettes vendues (représentant à elles seules 70 000 tonnes de fruits et légumes sauvés du gaspillage).

Chaque jour, les 1 550 supermarchés Lidl de France préparent des cagettes de 5 à 7 kg de produits périssables (fruits et légumes, plantes, fleurs et pains) dont la fraîcheur et le visuel ne répondent plus aux standards d'exigence de l'enseigne mais qui sont encore parfaitement consommables. Ces cagettes permettent aux clients Lidl d'acheter des produits frais à un prix imbattable - 1 euro la cagette - tout en contribuant à la cause des Restos du Cœur puisque 50 centimes sont reversés à l'association.