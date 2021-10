Lancement d'une enquête sur le Big data dans le cadre de l'étude Pipame

Dans le cadre de la Nouvelle France industrielle, la Direction générale des entreprises (DGE) du ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique a lancé, en novembre 2015, une étude du Pipame (Pôle interministériel de prospective et d'anticipation des mutations économiques) sur les usages actuels du Big data et sur la transformation de l'ensemble des secteurs d'activité grâce aux opportunités offertes par l'économie de la donnée.

Cette étude, qui bénéficie également de financements de l'association Techin France et du ministère chargé de l'Agriculture, est conduite par un consortium composé de Weave, de l'Ifop, de l'École de guerre économique et de l'École Polytechnique.

Pour permettre aux entreprises de découvrir les cas d'usages autour de la donnée recensés dans le cadre de l'étude, un site internet ObservatoireBigData.fr a été lancé par le consortium. Ce site permettra également aux entreprises de disposer d'informations pertinentes sur les formations existantes en la matière.

Cet observatoire permet par ailleurs de lancer une vaste enquête auprès des entreprises pour comprendre la maturité et l'impact du Big data dans leur activité. Les entreprises peuvent dès à présent participer à cette enquête, qui se déroulera en deux vagues : la première jusqu'au début de l'été et la deuxième au dernier trimestre 2016.

Elle permettra de mieux comprendre les changements en cours dans les entreprises et d'anticiper les actions les plus pertinentes pour les accompagner.