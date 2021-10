Lancement d'une Bourse d'échange en Haute-Savoie

Les 11 plus gros bailleurs sociaux du département, qui gèrent 38 000 logements au total, ont accepté de participer à ce nouvel outil accessible via le site internet www.echangeonsnoslogements74.fr. "Il existe déjà des Bourses d'échanges à l'échelon communal à Grenoble (Isère) et Montreuil (Seine-Saint-Denis)".

Mais c'est la première fois en France qu'est créée une Bourse à l'échelle départementale réunissant tous les bailleurs sociaux", a déclaré Julien Gaule, directeur de la communication de Haute-Savoie Habitat, premier bailleur social du département. "L'idée est de fluidifier le parc locatif du département qui pour l'instant ne bouge pas beaucoup", a-t-il ajouté. Aujourd'hui, environ un tiers des quelque 15 000 demandeurs de logement social en Haute-Savoie sont des personnes déjà locataires d'un logement social et souhaitant en changer pour se rapprocher de leur lieu de travail, obtenir un logement plus grand, plus petit ou moins onéreux. Dans le cadre de la Bourse d'échange, le locataire est invité à inscrire sur le site internet les caractéristiques de son propre logement puis à rechercher un nouveau logement en fonction de plusieurs critères (type de logement recherché, mode de chauffage, commune, étage, ascenseur). Si un logement l'intéresse, il contacte son locataire et tous deux s'organisent pour visiter leurs logements respectifs.

S'ils trouvent un terrain d'entente pour échanger leurs appartements, ils contactent alors leurs bailleurs "pour que ces derniers étudient la faisabilité de l'échange et ses modalités pratiques", selon le communiqué. Pour que l'échange soit possible, les locataires devront remplir tous les critères légaux, notamment en termes de ressources, permettant d'occuper les logements concernés. Depuis le lancement du site, 75 personnes se sont inscrites sur la Bourse d'échanges.