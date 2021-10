Lancement d'un programme gratuit d'accompagnement numérique des petites entreprises

Comment accompagner efficacement les commerces, les petites entreprises, les artisans? Comment les aider à exister en ligne? En particulier, comment aider ceux qui ne sont pas à l'aise avec internet? Ces questions sont au cœur de l'actualité. Les trois acteurs français spécialistes du numérique à l'origine de cette initiative s'engagent avec une réponse opérationnelle. Leur expérience du terrain les amène à affirmer que, pour franchir le pas de la numérisation, les entreprises les plus éloignées d'internet ont besoin d'un accompagnement, et pas uniquement de solutions numériques. Partir des attentes et des besoins, et non déduire ces besoins des solutions disponibles, c'est le pari que fait l'alliance Afnic–Cinov Numérique–Neocamino.

Ensemble, ils proposent un programme d'accompagnement unique qui doit permettre en trois semaines d'assurer une présence en ligne efficace, s'appuyant sur les outils numériques disponibles, accessibles financièrement et adaptés aux situations individuelles.

3 semaines et quelques étapes simples pour une présence en ligne efficace

Le programme conçu repose sur un accompagnement personnalisé, qui comprend plusieurs phases. La première est l'identification des besoins spécifiques de chaque entreprise: mise en place d'un service de click & collect pour une librairie par exemple, création d'un site internet à peu de frais pour un artisan, besoin de garder du lien et de mieux communiquer avec ses clients pour un traiteur, etc.

Viennent ensuite les phases plus concrètes de formation, de coaching et de mise en œuvre. L'objectif : la mise en place opérationnelle des outils nécessaires à l'issue des trois semaines.

Si le besoin est plus complexe, s'enclenche alors pour l'entreprise un dispositif complémentaire également coordonné par l'alliance Afnic –Cinov Numérique –Neocamino. Grâce à ce guichet unique, l'artisan ou la TPE sera là encore accompagné dans les étapes restantes : élaboration d'un cahier des charges précis, structuration des dossiers pour accéder aux différentes aides existantes (État, collectivités territoriales, interprofessionnelles) permettant de financer tout ou partie du projet.

L'intégration dans un écosystème local pour des effets vertueux dans le temps

La première vague d'expérimentation a été conçue pour agréger, par groupes d'une dizaine de structures, des TPE, commerces ou artisans avec des problématiques similaires sur un territoire donné.

L'alliance Afnic, Cinov Numérique et Neocamino, s'appuie sur un réseau d'organisations et de structures locales (cabinets d'expertise comptable, espaces de co-working, collectivités locales, CCI...) permettant ainsi de créer des logiques d'entraide, de mise en réseau, gage de succès dans la transformation numérique des petites entreprises à court et moyen terme.

Innover pendant et au-delà de la crise sanitaire

Cet accompagnement est le fruit d'un travail lancé depuis le mois d'août. Il bénéficie de l'expérience solide de l'Afnic et de Neocamino sur ce sujet, notamment via les ateliers Foliweb, qui proposent des formations partout en France, 20 000 entreprises en ont déjà bénéficié cette année.

Cinov Numérique apporte également son expérience terrain, ses réseaux locaux et la mobilisation de ses adhérents professionnels du numérique,acquis depuis le lancement du Tour de France de la transformation numérique en 2019 et déjà plus de 10 étapes organisées.

L'ensemble constitue un maillage et des relais dans les territoires inédits pour les TPE-PME partout en France. Cette initiative s'inscrit pleinement dans le cadre de l'initiative gouvernementale Francenum, dont l'Afnic et Cinov Numérique sont membres.

Pour s'inscrire : http://tousenlignemaintenant.fr