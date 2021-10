Lancement d'un MOOC dédié aux professionnels RH

Cette nouvelle formation en ligne dédiée aux RH va leur permettre de mieux gérer et anticiper les problématiques liées à la mise en conformité de leurs organisations, et de préparer ainsi la rentrée à venir, comme l'année 2020.

Les évolutions réglementaires récentes, telles le prêt à l'accession sociale (PAS), le régime général de protection des données (RGPD), la future réforme des retraites, la prime de solidarité, la Loi Pacte, etc. impactent le quotidien des professionnels RH. Gérer et anticiper les problématiques liées à la mise en conformité de leur organisation est ainsi au cœur de l'action de cette profession.

Mis en ligne le 12 août dernier par PeopleDoc, ce MOOC (Massive Open Online Course) a été construit grâce aux retours d'expériences de leur client Unilever. Gratuite et ouverte à tous, la formation comprend quatre chapitres, telle une web-série.

Le premier chapitre s'intitule “Comment se connecter aux RH en toutes circonstances, partout”, et fait une rétrospective des enjeux réglementaires de 2019 pour se préparer au mieux à 2020.

Le deuxième chapitre, “Comment modifier facilement un processus RH”, apprend à anticiper les réglementations et même à devenir précurseur grâce au digital.

Le troisième chapitre, “Comment archiver automatiquement ses dossiers RH ”, concerne l'efficacité de son rangement personnel et donne des conseils sur son optimisation.

Enfin, le quatrième, “Comment gérer les autorités administratives”, se concentre sur les bons gestes pour éviter un audit.

En bref, le MOOC se vend comme une aide à la gestion et à l'anticipation des problématiques liées à la compliance, quelles que soit la taille et la localisation d'une organisation donnée. L'importance de celle-ci croît de jour en jour. Le mois dernier encore, la professeure de droit Marie-Anne Frison Roche remettait un rapport intitulé « L'apport du droit de la compliance à la gouvernance d'internet » à Cédric O, secrétaire d'État chargé du Numérique, dans lequel elle analysait l'apport potentiel de l'approche dite de « compliance », aujourd'hui mise en œuvre dans le secteur financier, en matière de gouvernance et de régulation d'internet.

Selon la professeure, le droit de la compliance est défini comme le fait de demander à certains opérateurs privés dits « cruciaux » d'internaliser des objectifs d'intérêt général, en raison de leur position et des moyens dont ils disposent, pour satisfaire ces objectifs (information, activité transnationale, technologie, etc.).