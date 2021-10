Lancement d'un fonds de sauvegarde européen, sur 5 à 10 ans

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, a indiqué au au quotidien économique Financial Times que la France allait proposer la mise en place d'un fonds de sauvegarde européen. « Nous réfléchissons à un fonds qui serait limité dans le temps avec une possibilité d'endettement comme réponse de long terme à la crise », a déclaré le ministre français.

« Une solution pourrait être d'avoir un fonds pour disons cinq ou dix ans, limité dans le temps, avec la possibilité d'avoir de la dette commune mais seulement dan le cadre de ce fonds. Ce pourrait être plus acceptable pour d'autres pays », a-t-il ajouté. Des propos confirmés par Bercy.

Appel commun des Etats européens

La semaine dernière, neuf pays européens, dont la France et l'Italie, avaient appelé à lancer un emprunt commun à toute l'Union européenne pour faire face au coronavirus, « les corona bonds ». Cette proposition avait toutefois mis une pression sur l'Allemagne, qui a alors refusé toute mutualisation des dettes dans la zone euro, tout en se déclarant « prête » à « faire jouer la solidarité européenne ».

Bruno Le Maire a d'ailleurs précisé que « s'il était difficile pour de nombreux Etats membres d'envisager de faire un emprunt commun » dans le cadre du budget pluriannuel de l'UE, il fallait le faire en dehors de ce cadre et pour une période limitée dans le temps.

Fonds géré par la Commission européenne

Selon un responsable français cité par le quotidien, le fonds proposé par la France pourrait « compléter » le budget de l'UE et serait géré comme lui par la Commission européenne et non par le Mécanisme européen de stabilité (MES). Si dernier est doté d'une force de frappe de 410 milliards d'euros et peut fournir des prêts à taux bonifiés aux Etats dans le besoin, ils ont jusqu'ici toujours été assortis de conditions précises, comme entreprendre des réformes du marché du travail, ou d'objectifs budgétaires.

A contrario, la Commission a la réputation d'être plus souple et de ne pas assortir ses prêts à de telles conditions. Un point essentiel pour certains pays en grande difficulté, à l'image de l'Italie qui est non seulement le pays qui affiche le plus de décès au monde dus au Covid-19 mais qui est le deuxième plus endetté (130 % du PIB) de la zone euro, derrière la Grèce.