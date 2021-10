Lancement d'aivancity :

« On est une école ‘pour' et pas ‘de' », lance fièrement Tawhid Chtioui, avant de poursuivre : « pour la technologie, pour le business et surtout pour la société ».

« Notre objectif n'est pas seulement de former aux métiers de l'IA mais c'est de dire qu'une grande offre est destinée à développer ces compétences pour toutes les organisations et mettre en œuvre une ingénierie de l'apprentissage pour inventer la technique de demain », explique le créateur de cette école d'ingé-business unique en son genre, qui a choisi le ruban bleu comme image de marque.

Incubateur des « IAgénieurs »

Pour ce professeur et expert international en gestion et en formation, la recherche scientifique est en pleine mutation. Elle a désormais un spectre international et est beaucoup plus mise en avant, notamment avec la crise sanitaire.

Il a donc pensé une école ayant pour objectif de préparer des futurs « IAgénieurs® » - nom déposé à l'INPI - capables non seulement de développer les programmes informatiques permettant d'accélérer la performance des entreprises et d'assurer la transition vers une industrie 4.0, mais aussi d'œuvrer au progrès de l'humanité, dans tous les domaines, tout en veillant à faire évoluer les règles éthiques en fonction des évolutions techniques et sociétales. Le fondateur vise une première promo d'environ 300 étudiants.

Installée sur le campus universitaire de Cachan, l'aivancity school for Technology, Business & Society, est un établissement d'enseignement supérieur privé au positionnement particulier axé sur l'interdisciplinarité, l'inclusion et l'international.

« C'est un projet interdisciplinaire par construction très intéressant, novateur et audacieux », estime le docteur Nozha Boujemaa, membre du collège scientifique de l'école, qui prône « un développement durable de l'IA ».

Ecole moderne et inclusive

Mettant en avant son engagement social très fort, Aivancity est la première école en France à adopter le statut de Société à mission (créé l'an dernier par la loi Pacte). Elle place ainsi sa raison d'être éducative et les engagements d'employabilité, de diversité, de responsabilité et d'ancrage territorial et d'ouverture sur la ville dans ses statuts, qui seront contrôlés par un organisme extérieur.

Un point qui a séduit ses partenaires financiers qui sont deux banques mutualistes (Caisse d'épargne et Crédit mutuel), dont les ambassadeurs se disent « très fiers et emballés par ce projet innovant, atypique et inclusif ».

Ainsi, son concours d'entrée « se focalise davantage sur le potentiel que sur les acquis des étudiants ». Elle a aussi commencé par créer un fonds de dotation permettant de financer chaque année jusqu'à 20 bourses d'exonération totale des frais de scolarité sur des critères sociaux et d'excellence académique, avec à terme un objectif de 50 bourses. Une aide financière nécessaire pour l'inclusion, les frais de scolarité s'élevant à 8 900 euros pour le Bachelor et 12 000 euros pour les Masters.

Par ailleurs, chef de projet IA et développeur IA sont deux nouveaux métiers classés « en tension » par les Pouvoirs publics qui ont permis à l'école d'être certifiée dès son ouverture, et pas après trois promotions.

Interdisciplinarité et ambition internationale

« La perspective internationale est très importante pour nous », précise le fondateur de l'école qui vise 50 % d'étudiants étrangers et souligne qu'il est fier que les programmes soient entièrement dispenser en anglais, et que l'école soit en partenariat avec Berkeley dont un professeur loue en visioconférence l'efficacité d'un tel projet d'ingénierie pédagogique.

L'école offre des formations ouvertes à des profils variés, à la fois scientifiques et issus des sciences humaines et sociales avec des programmes post-bac à bac+8, ainsi que des formations professionnelles, une école d'été à destination des lycéens et des étudiants et une plateforme online (aivancityX).

« Ne nous ne sommes plus dans une industrie des contenus et des diplômes mais dans l'ingénierie de la pédagogie avec une expérience apprenante de qualité comprenant de l'interaction et de l'initiation », explique Tawhid Chtioui, qui a développé un concept original : la garantie de mise à jour du diplôme, avec droit de retour à l'école sur demande pendant 10 ans quand l'étudiant raviver une compétence. Inscrites dans la blockchaine, toutes ces formations complémentaires forment ainsi « une garantie d'accompagnement dans l'employabilité ».

David Cressey, directeur du Lab IA de L'Oréal, se réjouit d'ailleurs

« que quelqu'un prenne enfin à bras le corps le défi de réconcilier l'IA, la recherche et le business. L'école est le chaînon manquant ». Ce membre du board explique qu'il a hâte d'embaucher les futurs étudiants aux profils hybrides dont il a « extrêmement besoin ».

Ancrage dans l'écosystème

L'école est ouverte sur son environnement. Elle s'intègre sur un « Campus 5.0 », lieu d'innovation pédagogique, de collaboration, de rencontres et d'émulation, d'échange entre les mondes académique et professionnel. « L'avenir est dans les associations et les liens entre les écoles, les campus et les villes. Les étudiants sont une richesse pour Cachan », confirme un conseiller municipal.

Elle a aussi noué de nombreux partenariats, dont une alliance stratégique avec l'EPF Ecole d'ingénieur.e.s, des accords de partenariats académiques avec Arts et Métiers et UC Berkeley, des collaborations technologiques avec Microsoft, LinkedIn Learning, BCdiploma..., et des coopérations avec Corp Agency, organisateur de salons et de conférences de haut niveau principalement dans le domaine des nouvelles technologies dont Big Data & AI PARIS et Futurous, les “Jeux” de l'Innovation, festival de compétitions Sport et Technologie, et le soutien du Syntec Numérique et plusieurs Think Tanks internationaux.

« Pour l'EPF c'était une évidence de se mettre en partenariat avec ce projet d'avenir emblématique porté par un homme d'inspiration et mis sur pied très rapidement », témoigne le directeur de l'EPF.

En outre, le travail des étudiants sur des projets soumis par les organisations du territoire (PME, associations…) fera partie intégrante de leur formation au sein de la Clinique de l'IA (de 6 à 9h par semaine par élève) qui sera dotée d'outils innovants comme des machines virtuelles co-conçues et des prototypes.