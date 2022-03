Lamy Lexel conseil du Groupe Cheynet

La société a été cédée à l’entreprise Filgood, représentée par Laurent Leport (nouvel actionnaire majoritaire / ex responsable international chez CapGemini) et Olivier Balas (Président de Balas Textiles et Président d’Unitex), accompagnés par le fonds d’investissement UI Investissement en tant qu’investisseur minoritaire.

La société Berthéas est un des premiers fabricants français de tissus techniques élastiques destinée au marché médical (70%) et à l’industrie (30%). Elle réalise près de 7 M€ de chiffre d’affaires dont plus de 30 % à l’international avec un fort potentiel de développement du fait de sa structure financière très saine et de la qualité de son savoir-faire « made in France » développé par ses équipes sous la direction de Jean-Pierre Cheynet, directeur général.

Intervenants de l'opération

Conseils Cédant :

Financier : Cofina Corporate Finance (Christian Tachon) ;

Juridiques : LAMY LEXEL (Vincent Médail, Elodie Neves, Clothilde Hérault).

Conseils Acquéreur :

Financier : RH Présence (Olivier Chandioux) et Fidextra (Hervé Durand & Nicolas Corsani) ;

Juridiques : Quartèse Avocats (Marie Kapp-Brunet, Cyrine Boudouda, Stéphane Lalande, Jean-Philippe Kapp).