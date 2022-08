LAMY LEXEL accompagne SPINEWAY dans l’acquisition de SPINE INNOVATIONS

Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), annonce l’acquisition de 100% du capital de la société française Spine Innovations, spécialisée dans les prothèses de disques cervicales et lombaires. Cette opération de croissance externe a été accompagnée par LAMY LEXEL Avocats Associés.

Spine Innovations, issue d’un spin-off de l’activité rachis du Groupe FH Ortho et détenue majoritairement par le fonds d’investissement LBO France, bénéficie d’une expertise de plus de 25 ans dans le domaine de la chirurgie de la colonne vertébrale. La société a développé la première prothèse lombaire viscoélastique appelée « LP-ESP », qui est désormais utilisée dans plus de 15 pays. Spine Innovations vise à devenir un acteur incontournable dans le domaine des prothèses discales au niveau mondial grâce à cette technologie innovante.

Un nouveau segment à l’offre produits

Cette nouvelle acquisition va permettre à Spineway d’ajouter un nouveau segment à son offre produits, de renforcer ses positions en France comme à l’international et d’étoffer ses équipes. Fort de cette nouvelle opération de croissance externe, Spineway confirme son ambition de devenir un acteur européen de référence sur le secteur du rachis. LAMY LEXEL Avocats Associés a réalisé l'audit d'acquisition, et a conseillé Spineway et sa direction sur les aspects juridiques de cette opération.

Spine Innovations en quelques données clés :

Basée à Lyon et Mulhouse,

Effectif de 15 personnes

Marché en France, en Europe et en Australie

CA : 4.2M€ dont 76% à l’international

Intervenants :

Audit juridique par LAMY LEXEL Avocats Associés