L'Amif a présenté ses vœux 2023 aux élus d’Île-de-France

À la suite du traditionnel rendez-vous entre Anne Hidalgo, maire de Paris, et Stéphane Beaudet, maire d'Évry-Courcouronnes et président de l'Amif, qui a permis d'échanger notamment sur les enjeux liés à la préparation des Jeux olympiques et Paralympiques 2024, celle-ci a présenté ses vœux aux élus d'Île-de-France.

À cette occasion, Anne Hidalgo a abordé l’importance de maintenir l’investissement public pour les administrés. « Nous venons de traverser un certain nombre de crises : Covid-19, économique, climatique. Nous avons tous et toutes été des remparts pour nos concitoyens face à elle depuis maintenant plusieurs années. Ce rempart a été d’abord dans une volonté d'assurer des services, à nos aînés, aux personnes en difficultés, ou encore à nos enfants », se remémore la maire de Paris. Dans ce contexte de crise, les maires franciliens ont essayé de développer leurs territoires et de les transformer.

« Nous avons aussi été des novateurs qui avons créé des services nouveaux pour répondre aux problèmes de nos habitants. Pour se donner les moyens de réussir, nous aurions pu être plus aidés et accompagnés et avoir un soutien quelconque. Nous devons être en capacité de proposer de nouvelles solutions à nos citoyens. On peut avoir plein de regrets, mais tout cela est la vie politique et républicaine. Il faut essayer de trouver des solutions qui convient à tous les bords que nous représentons ».

Les JO comme acteur du rassemblement

Anne Hidalgo a aussi appelé ses collègues élus à se fédérer et se rassembler pour travailler sur la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, afin que l’image de la région Île-de-France soit préservée. « Au-delà de nos grandes difficultés communes, la question des Jeux olympiques et Paralympiques 2024 à Paris doit tous nous unir. Ce grand événement sera écologique et transformera le territoire ». La Seine-Saint-Denis va, par exemple, voir son paysage complètement modifié avec l'accueil d’un grand nombre de compétitions. « Ces JO seront propres et sans corruption. Cette image positive de nos Jeux Olympiques fera rayonner la région et nos communes dans le monde entier. La fête va être belle, après des années difficiles ! », conclut-elle.

Le maire, « dernier pilier démocratique »

De son côté, Stéphane Beaudet a insisté sur la notion de défiance envers les politiques. “Nous sommes dans un pays où, en matière de résonance et de représentativité pour nos citoyens, nous n’avons que très peu de symboles : le Président de la République comme image du pays et puis les maires sur le terrain. Ces derniers sont à portée de baffe, d'insultes et de menaces, mais qui sont la cheville ouvrière du quotidien, pour essayer de l'améliorer pour ses habitants. Le seul pilier démocratique encore respecté dans ce pays, c’est le maire. Malgré toutes les difficultés, il faut absolument maintenir ce lien direct avec nos habitants”.

« Malgré les temps difficiles, il faut rester optimistes et positifs pour l'avenir ! », lance le président de l'Amif aux élus attentifs, pour conclure son discours.