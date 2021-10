L'AMF émet des recommandations pour les investisseurs dans le vin, l'art ou les forêts

A savoir aucun discours commercial ne doit faire oublier qu'il n'existe pas de rendement élevé sans risque élevé. Tout produit affichant un rendement supérieur au taux du livret A, bientôt à 1,75%, comporte a priori un risque sensible. L'investisseur se doit d'obtenir un minimum d'informations sur les sociétés ou les conseillers qui proposent un placement (identité sociale, pays d'établissement, l'intermédiaire dispose-t-il d'un agrément de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel, les régulateurs des marchés et des banques en France) et par ailleurs il doit s'informer sur la valorisation du produit proposé : comment et par qui a été fixé le prix d'achat ?