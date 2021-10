L'agriculture à travers la fenêtre du TGV

Durant les vacances de Pâques, SNCF invite les jeunes voyageurs à découvrir la diversité des paysages agricoles et à reconnaître les éléments et les cultures qui composent la campagne française. « À travers cette opération inédite, nous souhaitons révéler aux enfants le patrimoine culturel, naturel et alimentaire immense que composent les productions céréalières françaises » complète Jean‐François Gleizes, agriculteur et président de Passion Céréales. Grâce à un carnet d’observation richement illustré et avec l’aide de leurs parents, grands‐parents ou la complicité d’animateurs, les enfants apprendront à repérer dans les territoires traversés, les fermes, cultures et autres éléments de la biodiversité.



50 000 carnets seront offerts en gares parisiennes via le Pack Famille, un petit sac ludique contenant des jeux pour agrémenter le voyage. Ces carnets seront également distribués à bord des TGV Family circulant pendant les vacances de Pâques. Les voyageurs les plus chanceux seront guidés à travers les paysages par des agriculteurs céréaliers qui embarqueront à bord de TGV événements dans toute la France. Enfin, un jeu concours accessible sur Internet et à bord, proposera aux enfants de dessiner les paysages traversés. Un tirage au sort désignera les heureux gagnants et les plus beaux dessins seront mis en ligne.