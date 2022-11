L'agenda des événements de la CCI 94 en novembre

Le mois de novembre s’annonce chargé pour la Chambre de commerce et d'industrie du 94. L’événement « Faite de l’International », le rendez-vous international des entreprises, ouvre le bal le mardi 8 novembre, de 17h30 à 22h.

Parmi les autres journées marquantes, on retrouvera un boost entrepreneur le mercredi 9 novembre, de 9h à 17h. Ce Programme de lean Startup a pour objectif d’améliorer son produit/service à partir des retours client. Le lendemain, un atelier est organisé en partenariat avec Google pour aborder les bases du tournage avec un smartphone et comment se lancer sur Youtube.

Une masterclass est prévue le mardi 15 novembre, de 9h à 11h, sur le thème « Achats responsables : de vraies opportunités business pour les TPE PME ! ». La même semaine a lieu les rendez-vous de l’entrepreneuriat. Le jeudi 17 novembre, vous pourrez ainsi créer et développer votre réseau, a l’occasion de cet événement et lors des ateliers. Cette journée est organisée à la Maison de l’Environnement et du Développement durable de l’aéroport de Paris-Orly, à Athis-Mons.

La semaine du 21 au 25 novembre s’annonce également chargée puisqu’elle accueille la 11ème édition de la semaine de l’industrie et l’événement « 5 jours pour entreprendre », afin de maîtriser tous les leviers de la création d’entreprise.

Le mois de novembre se clôturera avec l’Assemblée générale de la CCI Val-de-Marne, le mardi 29 à 10h30.