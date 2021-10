Lafuma cède Oxbow à un duo d'entrepreneurs

Lafuma, qui fait partie du Groupe Calida, vient de céder la marque Oxbow à un duo français d'entrepreneurs du secteur : Emmanuel Debruères et Jean-Christophe Chetail, ayant notamment exercé chez Dakine ou Billabong.

« Nous sommes convaincus par le potentiel de la marque Oxbow et souhaitons mettre en place un plan stratégique ambitieux afin de poursuivre son développement, et nous nous réjouissons de la confiance témoignée par les équipes d'Oxbow et de Lafuma », souligne Emmanuel Debruères, un des heureux repreneurs.

Fondée en 1985, la marque Oxbow s'est imposée comme un des acteurs majeurs de l'industrie textile du surfwear en France et dans le monde grâce notamment à un style authentique inspiré du « lifestyle » surf et un marketing sportif et événementiel dynamique. Elle a réalisé lors de son dernier exercice un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros et emploie une centaine de salariés entre son siège de Mérignac, à côté de Bordeaux, et ses 25 boutiques en France.

Cette reprise est une nouvelle étape pour son développement qui reposera sur deux piliers : le renforcement de la distribution actuelle et l'optimisation de la structure existante ainsi qu'un plan de croissance de l'activité par un déploiement de la marque en France et à l'international, accompagné par le développement du digital.