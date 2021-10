Laëtitia Marchand, présidente de l'Union des jeunes avocats de Paris

Après une maîtrise Carrières judiciaires et Sciences criminelles à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, Laëtitia Marchand complète cette expertise à l'institut de criminologie de Paris où elle obtient les certificats de Sciences criminelles et de Sciences criminologiques. Elle poursuit sa formation universitaire par un DEA en Sociologie du Droit à l'université Paris 2 Panthéon-Assas et un Master 2

Recherche en Droit pénal et Politiques criminelles en Europe à l'université Paris I Sorbonne.

Elle intègre l'École de formation du barreau de Paris en 2009 et prête serment en 2011.

Parallèlement à son activité d'avocate au cabinet d'avocats groupé 15 bd Palais, Laëtitia Marchand est chargée d'enseignement en droit pénal à l'Upec (Université Paris-Est-CréteilVal-de-Marne).

Elle a intégré la commission permanente de l'UJA de Paris en 2009. Depuis 2014, elle y est membre du bureau.