L'Adie veut mettre la protection sociale des travailleurs indépendants au cœur des enjeux de la Présidentielle

Ils se comptent aujourd’hui par millions et sont de plus en plus nombreux. Les indépendants comme ceux que l’Adie finance et accompagne pour créer des petites entreprises locales demandent, avant tout, d’avoir accès aux mêmes droits sociaux que les salariés.

Parce que cet enjeu, soutenu par 90 % de Français, est encore trop absent du débat public, l’Adie sort le Mégaphone, plaidoyer pour une reconnaissance de l’entrepreneuriat populaire à la hauteur de son poids croissant dans la société française.

L’étude inédite que l’Adie a confiée à OpinionWay (1 149 entrepreneurs et 5 188 Français interrogés) livre à cet égard un constat sans appel : s’ils savent la sympathie des Français à leur égard, les petits entrepreneurs locaux financés et accompagnés par l’Adie ressentent en revanche leur « invisibilité » et les préjugés dont ils sont victimes dans le monde politique et médiatique.

Dans une France où près d’1 Français actif sur 2, et plus particulièrement les trois quarts des jeunes de moins de 25 ans, envisagent de se lancer un jour dans une activité entrepreneuriale, il serait incompréhensible que ces enjeux soient absents du débat public. De fait, 3 Français sur 4 considèrent cette question comme une priorité pour le prochain Président de la République.