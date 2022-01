L'Adie Ile-de-France lance "La Semaine pour créer sa boite"

Depuis plus de 30 ans, l’Adie, défend l’idée que chacun, s’il le souhaite, peut devenir entrepreneur, s’il a accès à un accompagnement gratuit et à un microcrédit. Voilà pourquoi cette « semaine pour créer sa boîte » se donne pour objectifs d’expliquer les étapes de la création d’entreprise et de déconstruire les idées reçues sur l’entrepreneuriat.

Bien que de plus en plus de Français soient tentés par la création d’entreprise, beaucoup renoncent par manque de moyens financiers et par crainte de la complexité de la démarche. Pour lever ces freins, l’association organise pendant une semaine :