Lacroix nomme Valerie Valais au poste d'Executive Vice-President Legal et Compliance

Nommée Executive Vice-President & Compliance pour le groupe Lacroix, Valérie Valais possède une longue expérience dans les secteurs technologiques et numériques.

Après avoir débuté en tant que consultante pour l’OCDE, Valérie Valais rejoint en 1995 Candle Corporation, un éditeur californien de logiciels de gestion de performance des systèmes et des applications informatiques, où elle évolue en tant que Responsable juridique France & Benelux. Elle poursuit son parcours dans le secteur technologique, en rejoignant Hewlett-Packard en 1999 puis Microsoft en 2003, en tant que Juriste d’affaires internationales. Elle continuera son ascension en devenant en 2009 Directrice Juridique Contrats, puis Vice-Présidente Affaires Internationales et Développement Durable du groupe Dassault Systèmes.

Valérie Valais est par ailleurs administratrice du Cercle Montesquieu et Conseiller du Commerce Extérieur de la France.

Rejoignant les équipes Lacroix en tant qu’Executive Vice-President Legal & Compliance, Valérie Valais viendra contribuer au plan stratégique Leadership 2025, au travers duquel le Groupe affirme son ambition de devenir un leader international des solutions IoT industrielles et des équipements électroniques pour les applications critiques.

« Je suis ravie d’intégrer un groupe comme Lacroix qui se positionne comme un acteur majeur au service d’un monde plus connecté, et suis très enthousiaste à l’idée d’accompagner le Groupe dans la réalisation de son plan stratégique Leadership 2025 et dans son développement au niveau international. Structurer les activités de la Direction Juridique et Compliance, développer l’équipe et créer de la valeur, notamment grâce à la digitalisation, sont mes priorités. Mon credo, faire du droit un atout au service du développement des entreprises », explique Valérie Valais.