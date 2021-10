Conformément aux termes d’un contrat en date du 8 juillet 2021, Unibail-Rodamco-Westfield a conclu le 16 septembre 2021 avec un institutionnel français une opération de sale & leaseback portant sur l'immeuble où est installé le siège social d'Unibail-Rodamco-Westfield, situé au 7, Place du Chancelier Adenauer à Paris (75016).

La valeur de la transaction est d'environ 249 millions d'euros.

Lacourte Raquin Tatar a conseillé Unibail-Rodamco-Westfield avec une équipe composée de Renaud Rossa (associé), Armelle Royer et Sébastien Roy (collaborateurs) sur les aspects corporate/M&A, Jean-Yves Charriau (associé) et Claire Avrin (collaboratrice) en droit fiscal et Irène Cottaris (associée) et Clémentine Castel (counsel) sur les aspects de droit immobilier.