Lacourte Raquin Tatar conseil d'EDF dans le cadre d'un accord signé avec Powerhouse Habitat

EDF réalise cette opération via sa filiale Gérance Générale Foncière. Le parc immobilier sera transféré à une société nouvellement créée dédiée à cette opération, qui sera détenue à 85 % par Powerhouse Habitat, foncière institutionnelle résidentielle de long terme, gérée par la société Scaprim et dont les principaux actionnaires sont Société Générale Assurances et BNP Paribas Cardif, et à 15% par GGF.

Lacourte Raquin Tatar a conseillé EDF avec une équipe composée d'Emilie Capron et Nicolas Jüllich (associés), Arthur Lasfargue et Eugénie Bossé (collaborateurs) sur les aspects juridiques.

EDF était également conseillé par Kramer Levin sur les aspects fiscaux avec une équipe composée de Pierre Appremont et Samuel Drouin.

Powerhouse Habitat était par ailleurs conseillé par Paul Hastings avec une équipe composée de Jean-Louis Martin (associé), Quentin Jobard et Tom Chanseau (collaborateurs) sur les aspects juridiques et le cabinet Arsène Taxand (Franck Linas – associé) sur les aspects fiscaux.