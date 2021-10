Lacourte Raquin Tatar conseil d'Amundi Immobilier

Lacourte Raquin Tatar a conseillé Amundi Immobilier dans le cadre de l'acquisition de 100 % des actions de l'OPPCI indirectement propriétaire de l'immeuble Curve situé 15 rue le Landy à Saint-Denis, l'un des plus grands bâtiments en structure bois en Europe. Livré en octobre 2020, l'immeuble se compose de 24 000 m² de bureaux répartis sur 7 étages. Curve est intégralement loué à deux locataires de renom, l'Agence régionale de santé Ile-de-France et le courtier en assurances Verspieren, dans le cadre de baux de long terme. Sa conception bioclimatique cherche à limiter au maximum les émissions de gaz carbonique respectant ainsi la charte environnementale de son éco-quartier. L'immeuble vise le niveau Exceptionnel de la certification HQE, le label Effinergie+ ainsi que le label E+/C-.

Amundi Immobilier a été conseillé par l'équipe Lacourte Raquin Tatar, composée de Nicolas Jüllich (associé), Anne Labroca, Eugénie Bossé (collaboratrices) sur les aspects M&A, Emilie Capron (associée), Louise Victoire David et Olivier Gaté (collaborateurs) sur les aspects immobilier et financement, et de Julien Souyeaux (associé) et Claire Avrin (collaboratrice) sur les aspects fiscaux. L'Etude Cheuvreux est intervenue comme notaire, Theop comme auditeur technique et E&Y comme auditeur financier.