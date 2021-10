Labocom, “laboratoire des baux commerciaux”

Ces compétences variées en matière de baux commerciaux – règles propres au statut, au droit des obligations, au droit de la copropriété, au droit de l'urbanisme, à la police de l'affectation de l'immeuble, au droit de l'environnement – nous se retrouvent au sein de différentes professions : agents immobiliers, assets managers, avocats, experts, huissiers de justice, juristes, magistrats, notaires, universitaires, etc. Chacun ayant des compétences qui peuvent être spécifiques à son domaine.

Une approche pluridisciplinaire

Cependant, pour répondre à des problématiques transverses, appréhender les évolutions nécessaires du statut, définir des positionnements cohérents face à des situations de crise comme nous venons d'en connaître, il faut que les praticiens s'informent, se parlent, réfléchissent ensemble. Il faut décloisonner et trouver un lieu d'échanges, c'est la vocation première de Labocom. Ce service a pour objectif de réunir les professionnels pratiquant les baux commerciaux dans le but de créer un lieu d'échanges et de partage d'expériences, de favoriser l'émergence de propositions d'amélioration du statut et, pourquoi pas, devenir un interlocuteur des pouvoirs publics lors des réformes ayant une influence sur la matière, de former et informer et, enfin, de créer de l'interaction professionnelle entre ses membres.