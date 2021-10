Labellisation du PEPITE

Le PEPITE 3EF, porté par Communauté Université Paris-Est en collaboration avec six de ses membres (l’École des Ponts ParisTech – l’École nationale supérieure d’architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée – l’ESIEE Paris – l’École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie - l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée), fait partie des 25 dossiers sélectionnés.

Un financement de 4,6 millions d’euros sur trois ans est prévu pour soutenir les projets. L’objectif est d’offrir à tout étudiant au cours de ses études et après obtention du diplôme avec la création du statut d’étudiant-entrepreneur, la possibilité d’être formé à l’entrepreneuriat et à l’innovation, d’être accompagné et aidé dans son projet entrepreneurial.

Témoignant d'une ambition de développement économique et de l'entrepreneuriat étudiant dans l'est francilien, 3EF propose de consolider les dispositifs déjà opérationnels (tels que Tous créatifs !) tout en développant de nouvelles actions pour dynamiser et personnaliser davantage l'accompagnement des futurs entrepreneurs (journées thématiques, réalisations d'études d'opportunités d'affaires en lien avec les pôles thématiques d'UPE).